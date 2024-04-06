Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В западной Африке объявили чрезвычайное положение из-за наркотиков из человеческих костей arrow

В западной Африке объявили чрезвычайное положение из-за наркотиков из человеческих костей

6 апреля 2024 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В западной Африке объявили чрезвычайное положение из-за наркотиков из человеческих костей
Полиция Сьерра-Леоне. Фото: AllAfrica
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Страна Сьерра-Леоне в западной Африке объявила чрезвычайное положение. Причиной тому стал резкий всплеск употребления наркотических веществ, изготовленных из человеческих костей.

Об этом пишет DailyMail.

Читайте также:

Распространение наркотика куш в Африке

Так, в стране наблюдается резкий всплеск злоупотребления кушем, что заставляет полицейских охранять кладбища в столице Фритауне, поскольку граждане прибегают к раскапыванию человеческих скелетов.

Куш — это наркотик, который изготавливается из измельченных человеческих костей, которые содержат следы серы, что будто усиливает действие наркотика. Также туда добавляют токсичные химикаты, травы, коноплю и дезинфицирующие средства. Он вызывает длительный гипнотический эффект, который может оторвать от реальности на несколько часов.

Президент Сьерра-Леоне Био заявил, что в настоящее время страна сталкивается с экзистенциальной угрозой из-за разрушительного влияния наркотиков и злоупотребления психоактивными веществами. Впервые куш появился там около шести лет назад.

Известно, что официальной статистики смертей от злоупотребления кушом нет. Однако, по словам врачей, "за последние месяцы" сотни молодых людей скончались от отказов органов, вызванных этим наркотиком.

В связи с этим в стране создают центры с квалифицированными специалистами, которые будут оказывать помощь и поддержку людям с наркозависимостью.

Также полиция получила указание разрушить цепочку снабжения наркотиков путем "расследований, арестов и судебного преследования".

Напомним, СБУ успешно выполнила операцию по возвращению и аресту руководителей преступной группировки, которая занималась распространением наркотиков в странах ЕС.

Также мы писали, что в Германии вступил в силу закон, который частично легализирует каннабис.

наркотики
наркоторговля
Африка
кладбище

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК