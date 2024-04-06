В западной Африке объявили чрезвычайное положение из-за наркотиков из человеческих костей

Полиция Сьерра-Леоне. Фото: AllAfrica

Страна Сьерра-Леоне в западной Африке объявила чрезвычайное положение. Причиной тому стал резкий всплеск употребления наркотических веществ, изготовленных из человеческих костей.

Об этом пишет DailyMail.

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Так, в стране наблюдается резкий всплеск злоупотребления кушем, что заставляет полицейских охранять кладбища в столице Фритауне, поскольку граждане прибегают к раскапыванию человеческих скелетов.

Куш — это наркотик, который изготавливается из измельченных человеческих костей, которые содержат следы серы, что будто усиливает действие наркотика. Также туда добавляют токсичные химикаты, травы, коноплю и дезинфицирующие средства. Он вызывает длительный гипнотический эффект, который может оторвать от реальности на несколько часов.

Президент Сьерра-Леоне Био заявил, что в настоящее время страна сталкивается с экзистенциальной угрозой из-за разрушительного влияния наркотиков и злоупотребления психоактивными веществами. Впервые куш появился там около шести лет назад.

Известно, что официальной статистики смертей от злоупотребления кушом нет. Однако, по словам врачей, "за последние месяцы" сотни молодых людей скончались от отказов органов, вызванных этим наркотиком.

В связи с этим в стране создают центры с квалифицированными специалистами, которые будут оказывать помощь и поддержку людям с наркозависимостью.

Также полиция получила указание разрушить цепочку снабжения наркотиков путем "расследований, арестов и судебного преследования".

Напомним, СБУ успешно выполнила операцию по возвращению и аресту руководителей преступной группировки, которая занималась распространением наркотиков в странах ЕС.

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