В США оприлюднили висновки розвідки щодо зв’язку "гавайського синдрому" з Росією

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: usatoday.com

Американська розвідка не знайшла доказів зв’язку "гаванського синдрому" з Росією. Відомо, що спецслужби продовжать глибоке дослідження цього питання.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у понеділок, 1 квітня.

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Жан-П’єр прокоментувала нещодавні повідомлення в пресі про можливу причетність російських спецслужб до "гаванського синдрому".

"Я буду дуже обережна в цьому питанні. Розвідувальна спільнота (США - ред.) не дійшла такого висновку", — відкреслила прессекретарка Білого дому.

Вона також повідомила, що президент Джо Байден надав високий пріоритет розслідуванню випадків "гаванського синдрому" серед американських дипломатів і наказав надати медичну допомогу всім постраждалим.

Що таке "гаванський синдром"

У період 2016-2017 років співробітники американського посольства на Кубі вперше повідомили про симптоми, які пізніше отримали назву "гаванський синдром".

У 19 осіб було виявлено симптоми, що включали легкі травми і набряк головного мозку, порушення слуху, інтенсивні головні болі, проблеми з рівновагою та когнітивні дисфункції.

Подібні випадки були зафіксовані серед співробітників канадського посольства, а також серед американських дипломатів у Китаї, Росії, Польщі, деяких європейських країнах, на Тайвані, в Австралії та на Близькому Сході.

Всього симптоми "гаванського синдрому" вразили приблизно 130 американських дипломатів, членів їх сімей, співробітників ЦРУ та військовослужбовців.

Раніше ми писали, що російські спецслужби можуть бути причетними до "гаванського синдрому" у дипломатів США.

Також ми повідомляли, що в Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта. Його підозрюють в шпигунстві на користь Росії.