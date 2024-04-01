В США обнародовали выводы разведки по связи "гавайского синдрома" с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: usatoday.com

Американская разведка не нашла доказательств связи "гаванского синдрома" с Россией. Понятно, что спецслужбы продолжат глубочайшее исследование этого вопроса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 1 апреля.

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Жан-Пьер прокомментировала недавние сообщения в прессе о возможной причастности российских спецслужб к "гаванскому синдрому".

"Я буду очень осторожна в этом вопросе. Разведывательное сообщество (США - ред.) не пришло к такому выводу", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также сообщила, что президент Джо Байден предоставил высокий приоритет расследованию случаев "гаванского синдрома" среди американских дипломатов и отдал приказ оказать медицинскую помощь всем пострадавшим.

Что такое "гаванский синдром"

В период 2016-2017 годов сотрудники американского посольства на Кубе впервые сообщили о симптомах, которые позже получили название "гаванский синдром".

У 19 человек были выявлены симптомы, включавшие легкие травмы и отек головного мозга, нарушения слуха, интенсивные головные боли, проблемы с равновесием и когнитивные дисфункции.

Подобные случаи были зафиксированы среди сотрудников канадского посольства, а также среди американских дипломатов в Китае, России, Польше, некоторых европейских странах, на Тайване, Австралии и на Ближнем Востоке.

Всего симптомы "гаванского синдрома" поразили около 130 американских дипломатов, членов их семей, сотрудников ЦРУ и военнослужащих.

Ранее мы писали, что российские спецслужбы могут быть причастны к "гаванскому синдрому" у дипломатов США.

Также мы сообщали, что в Австрии задержан бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта. Его подозревают в шпионаже в пользу России.