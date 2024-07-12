Росія готує нові теракти в Україні — Захарова натякає на руйнування дамб Київської ГЕС

Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова натякнула на підготовку окупантами нових терактів в Україні. Йдеться про руйнування дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Захарова заявила, що нібито "Київ готує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища".

"Київ готує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ", — сказала вона.

Зазначимо, перед знищенням Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, російський диктатор Володимир Путін також заявляв, що до підриву нібито причетна Україна. До того ж таку думку висловлювали в російському МЗС.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

В ефірі День.LIVE дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році Олександр Хара прокоментував заяву Захарової. За його словами, кожне звинувачення Росії є фактично зізнанням того, що вони зробили чи планують зробити.

Хара зазначив, що раніше загарбники запускали ракету в напрямку Київської ГЕС, однак українські сили ППО вдало її знищили. За його словами, зараз ворог повертається до цих планів.

"У найгіршому випадку буде катастрофа для лівого берега Києва. Він фактично є на піску, якщо буде підтоплення, то буде велика кількість жертв. Я вже не кажу про питання екологічні, енергетичні, це вже друге", — наголосив Хара.

Нагадаємо, наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня.

Також через початок літа і велику кількість вологи обміліле дно Каховського водосховища самозасіялось вербою. Наразі там дійсно проростають дерева, які не дають можливості вітру розносити пилюку.