Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Росії Захарова натякнула на підготовку теракту дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища arrow

В Росії Захарова натякнула на підготовку теракту дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища

12 липня 2024 16:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Росія готує нові теракти в Україні — Захарова натякає на руйнування дамб Київської ГЕС
Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова натякнула на підготовку окупантами нових терактів в Україні. Йдеться про руйнування дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Нові теракти Росії в Україні

Захарова заявила, що нібито "Київ готує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища". 

"Київ готує руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ", — сказала вона.

Зазначимо, перед знищенням Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, російський диктатор Володимир Путін також заявляв, що до підриву нібито причетна Україна. До того ж таку думку висловлювали в російському МЗС.

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

В ефірі День.LIVE дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році Олександр Хара прокоментував заяву Захарової. За його словами, кожне звинувачення Росії є фактично зізнанням того, що вони зробили чи планують зробити.

Хара зазначив, що раніше загарбники запускали ракету в напрямку Київської ГЕС, однак українські сили ППО вдало її знищили. За його словами, зараз ворог повертається до цих планів. 

"У найгіршому випадку буде катастрофа для лівого берега Києва. Він фактично є на піску, якщо буде підтоплення, то буде велика кількість жертв. Я вже не кажу про питання екологічні, енергетичні, це вже друге", — наголосив Хара.

Нагадаємо, наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня. 

Також через початок літа і велику кількість вологи обміліле дно Каховського водосховища самозасіялось вербою. Наразі там дійсно проростають дерева, які не дають можливості вітру розносити пилюку.

Київ війна МЗС росіяни Україна обстріли ГЕС окупанти Каховська ГЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня