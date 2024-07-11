Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін змінив воєнну економіку швидше та успішніше — виробництво снарядів зросло уп'ятеро arrow

Путін змінив воєнну економіку швидше та успішніше — виробництво снарядів зросло уп'ятеро

11 липня 2024 00:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія збільшила випуск снарядів вп'ятеро, збудувавши воєнну економіку швидше, ніж очікувалося
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін успішно побудував воєнну економіку швидше, ніж очікувалося. Державі-агресору вдалося вп'ятеро збільшити випуск снарядів.

Про це повідомляє Business Insider.

Читайте також:

Воєнна економіка в Росії

Під час круглого столу на полях саміту НАТО міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас заявив, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія виробляла до 400 тис. снарядів 152 мм на рік. Наразі цей показник зріс до 2 млн.

При цьому річний випуск подібних снарядів у Європі становить 600 тис., а в США — менше ніж 350 тис. 

Кашчунас заявив, що Путін вжив значних заходів для переведення країни на воєнну економіку за радянським зразком і збільшення масштабів виробництва озброєнь. Військові витрати становлять наразі 7% від ВВП.

За словами міністра, Путін буде змушений тримати економіку в такому стані, інакше повернення до довоєнної моделі призведе до кризи.

"Для цього йому потрібен ворог, щоб мати виклик. Тепер це Україна. Потім, можливо, хтось інший", — додав Кашчунас.

Нагадаємо, західні санкції щодо Росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.   

Водночас російські мільярдери отримали значні дивіденди, попри санкції та економічні труднощі, зумовлені війною з Україною. Високі виплати пояснюються бажанням швидше вивести гроші перед підвищенням податків та обмеженнями на інвестиції за кордон.

росія війна володимир путін Литва НАТО росіяни економіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних