Росія збільшила випуск снарядів вп'ятеро, збудувавши воєнну економіку швидше, ніж очікувалося

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Російський диктатор Володимир Путін успішно побудував воєнну економіку швидше, ніж очікувалося. Державі-агресору вдалося вп'ятеро збільшити випуск снарядів.

Про це повідомляє Business Insider.

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Під час круглого столу на полях саміту НАТО міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас заявив, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія виробляла до 400 тис. снарядів 152 мм на рік. Наразі цей показник зріс до 2 млн.

При цьому річний випуск подібних снарядів у Європі становить 600 тис., а в США — менше ніж 350 тис.

Кашчунас заявив, що Путін вжив значних заходів для переведення країни на воєнну економіку за радянським зразком і збільшення масштабів виробництва озброєнь. Військові витрати становлять наразі 7% від ВВП.

За словами міністра, Путін буде змушений тримати економіку в такому стані, інакше повернення до довоєнної моделі призведе до кризи.

"Для цього йому потрібен ворог, щоб мати виклик. Тепер це Україна. Потім, можливо, хтось інший", — додав Кашчунас.

Нагадаємо, західні санкції щодо Росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.

Водночас російські мільярдери отримали значні дивіденди, попри санкції та економічні труднощі, зумовлені війною з Україною. Високі виплати пояснюються бажанням швидше вивести гроші перед підвищенням податків та обмеженнями на інвестиції за кордон.