Россия увеличила выпуск снарядов в пять раз, выстроив военную экономику быстрее, чем ожидалось

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Российский диктатор Владимир Путин успешно построил военную экономику быстрее, чем ожидалось. Государству-агрессору удалось в пять раз увеличить выпуск снарядов.

Об этом сообщает Business Insider.

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Во время круглого стола на полях саммита НАТО министр обороны Литвы Лауринас Кашчунас заявил, что до полномасштабного вторжения в Украину Россия производила до 400 тыс. снарядов 152 мм в год. В настоящее время этот показатель вырос до 2 млн.

При этом годовой выпуск подобных снарядов в Европе составляет 600 тыс., а в США — менее 350 тыс.

Кашчунас заявил, что Путин принял значительные меры для перевода страны на военную экономику по советскому образцу и увеличения масштабов производства вооружений. Военные расходы составляют сейчас 7% ВВП.

По словам министра, Путин будет вынужден держать экономику в таком состоянии, иначе возвращение к довоенной модели приведет к кризису.

"Для этого ему нужен враг, чтобы иметь вызов. Теперь это Украина. Потом, возможно, кто-то другой", — добавил Кашчунас.

Напомним, западные санкции в отношении России привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

В то же время российские миллиардеры получили значительные дивиденды, несмотря на санкции и экономические трудности, обусловленные войной с Украиной. Высокие выплаты объясняются желанием поскорее вывести деньги перед повышением налогов и ограничениями на инвестиции за границу.