Відновлення Каховської ГЕС: коментар Мінекології

Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

Наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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За його словами, по цьому питанню потрібно провести комплексне дослідження. А це означає, що Україні потрібно дістатися території водосховища і лише після цього можна приймати відповідні рішення.

"На півдні України насправді малі запаси води. І Каховське водосховище слугувало місцем великої кількості накопичення води. Певні академіки говорять, що у випадку, якщо там не буде поновлено певний об'єм води, це буде засушлива територія", — уточнив політик.

На уточнення журналістки видання, чи може український південь існувати без додаткового водосховища, Краснолуцький відповів, що південь України — це зрошувальні території. Відтак сільське господарство потребує води.

"Питне водопостачання потрібне Миколаєву, Херсону та населеним пунктам цих областей. Вони отримували воду із Каховського водосховища. У певних місцях правобережжя Дніпра пробурені свердловини для забезпечення водою. Але вони не можуть забезпечити всю територію", – підсумував він.

Нагадаємо, за попередніми розрахунками екологічні збитки внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС становлять мільярди гривень. Остаточну суму порахувати наразі неможливо, оскільки частина півдня України окупована.

