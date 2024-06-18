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Стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС, – в Минэкологии ответили

18 июня 2024 05:11
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Восстановление Каховской ГЭС: комментарий Минэкологии
Каховская ГЭС. Фото: УНИАН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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По его словам, по этому вопросу следует провести комплексное исследование. А это значит, что Украине нужно добраться до территории водохранилища и только после этого можно принимать соответствующие решения.

"На юге Украины действительно малые запасы воды. И Каховское водохранилище служило местом большого количества накопления воды. Некоторые академики говорят, что в случае, если там не будет восстановлен определенный объем воды, это будет засушливая территория", — уточнил политик.

На уточнение журналистки издания, может ли украинский юг существовать без дополнительного водохранилища, Краснолуцкий ответил, что юг Украины – это оросительные территории. Следовательно, сельское хозяйство нуждается в воде.

"Питьевое водоснабжение нужно Николаеву, Херсону и населенным пунктам этих областей. Они получали воду из Каховского водохранилища. В определенных местах правобережья Днепра пробурены скважины для обеспечения водой. Но они не могут обеспечить всю территорию", — подытожил он.

Напомним, по предварительным расчетам экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляют миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.

война в Украине
Каховская ГЭС
война

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