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В Мінекології розповіли про нинішній стан Каховського водосховища

11 червня 2024 04:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Як виглядає дно Каховського водосховища: коментар Мінекології
Дно Каховського водосховища. Фото: Олександр Ходосовцев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Через початок літа і велику кількість вологи, обміліле дно Каховського водосховища самозасіялось вербою. На сьогодні там дійсно проростають дерева, які не дають можливості вітру розносити пилюку.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Це ж дно і щоби пилюка не розвіювалася, його потрібно було чимось засівати. Ми навіть готувалися до цього, ввели перемовини, проводили дослідження, як можна засіяти дно. Але нам повезло, що природа сама з цим справилася. Наразі там дійсно є дерева, які не дають можливості вітру розносити пил", — уточнив політик.

Однак через окупацію російськими військами Лівобережжя, наразі неможливо дослідити всю ситуацію повністю. Окрім того неможливо порахувати всі збитки, які російські війська нанесли українській екосистемі підірвавши одну із найбільших ГЕС України – Каховську.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на роковини страшної трагедії на Каховській гідроелектростанції. Глава держави назвав теракт прорахованим злочином російської армії.
 

війна в Україні
Каховська ГЕС
війна

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