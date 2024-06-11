Как выглядит дно Каховского водохранилища: комментарий Минэкологии

Дно Каховского водохранилища. Фото: Александр Ходосовцев

Из-за начала лета и обилие влаги, обмелевшее дно Каховского водохранилища самозасеялось ивой. На сегодняшний день там действительно прорастают деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Это же дно и чтобы пыль не рассеивалась, его нужно было чем-то засевать. Мы даже готовились к этому, ввели переговоры, проводили исследования, как можно засеять дно. Но нам повезло, что природа сама с этим справилась. Сейчас там действительно есть деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль", — уточнил политик.

Однако из-за оккупации российскими войсками Левобережья невозможно исследовать всю ситуацию полностью. Кроме того, невозможно посчитать все убытки, которые российские войска нанесли украинской экосистеме, взорвав одну из крупнейших ГЭС Украины – Каховскую.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции. Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российкой армии.