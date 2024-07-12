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В России Захарова намекнула на подготовку теракта дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

12 июля 2024 16:41
Виктория Козырь - редактор
Россия готовит новые теракты в Украине — Захарова намекает на разрушение дамб Киевской ГЭС
Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова намекнула на подготовку оккупантами новых терактов в Украине. Речь идет о разрушении дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Об этом сообщают росСМИ.

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Захарова заявила, что якобы "Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища".

"Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", — сказала она.

Отметим, что перед уничтожением Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, российский диктатор Владимир Путин также заявлял, что к подрыву якобы причастна Украина. К тому же такое мнение высказывали в российском МИД.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

В эфире День.LIVE дипломат, советник министра обороны Украины в 2020 году Александр Хара прокомментировал заявление Захаровой. По его словам, каждое обвинение России является фактически признанием того, что они сделали или планируют сделать.

Хара отметил, что ранее захватчики запускали ракету в направлении Киевской ГЭС, однако украинские силы ПВО удачно ее уничтожили. По его словам, сейчас враг возвращается к этим планам. 

"В худшем случае будет катастрофа для левого берега Киева. Он фактически на песке, если будет подтопление, то будет большое количество жертв. Я уже не говорю о вопросах экологических, энергетических, это уже второе", — подчеркнул Хара.

Напомним, сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Также через начало лета и большого количества влаги, обмелевшее дно Каховского водохранилища самозасеялось ивой. Сейчас там действительно прорастают деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль.

Киев война МИД россияне Украина обстрелы ГЭС оккупанты Каховская ГЭС

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