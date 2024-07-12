Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова намекнула на подготовку оккупантами новых терактов в Украине. Речь идет о разрушении дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Об этом сообщают росСМИ.

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Захарова заявила, что якобы "Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища".

"Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", — сказала она.

Отметим, что перед уничтожением Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, российский диктатор Владимир Путин также заявлял, что к подрыву якобы причастна Украина. К тому же такое мнение высказывали в российском МИД.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

В эфире День.LIVE дипломат, советник министра обороны Украины в 2020 году Александр Хара прокомментировал заявление Захаровой. По его словам, каждое обвинение России является фактически признанием того, что они сделали или планируют сделать.

Хара отметил, что ранее захватчики запускали ракету в направлении Киевской ГЭС, однако украинские силы ПВО удачно ее уничтожили. По его словам, сейчас враг возвращается к этим планам.

"В худшем случае будет катастрофа для левого берега Киева. Он фактически на песке, если будет подтопление, то будет большое количество жертв. Я уже не говорю о вопросах экологических, энергетических, это уже второе", — подчеркнул Хара.

Напомним, сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Также через начало лета и большого количества влаги, обмелевшее дно Каховского водохранилища самозасеялось ивой. Сейчас там действительно прорастают деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль.