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В Росії визнали законною відмову Надєждіну в реєстрації на виборах президента

21 лютого 2024 23:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Росії визнали законною відмову Надєждіну в реєстрації на виборах президента
Борис Надєждін. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Верховний суд Росії визнав законність рішення ЦВК РФ про недопуск  опонента чинного президента країни, Володимира Путіна, Бориса Надєждіна до участі в президентських виборах. Кандидат ще може подати апеляцію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Верховний суд РФ визнав законність недопуску Надєждіна

Всі підписи 12 свідків, які переконували суддів в особистому рішенні проголосувати за Надєждіна, ЦВК визнала недійсними, а суд навіть прислухався до їхніх слів.

Зазначається, що сам Надєждін на засідання не прийшов, аргументувавши це тим, що поїхав з родиною на відпочинок за кордон в Азію. Він наголосив, що поїздка була "давно запланована".

В Росії визнали законною відмову Надєждіну в реєстрації на виборах президента
Допис Надєждіна з реакцією на рішення суду. Джерело: Telegram

Команда політика вимагала повторної перевірки підписів виборців, однак голова суду В'ячеслав Лебедєв не визнав доводи підписантів переконливими. Надсилати підписи на нову експертизу він відмовився.

За рішенням Верховного суду РФ було додатково відхилено ще два позови до ЦВК. Один стосувався заперечення форми списку збирачів підписів, інший — заперечення форми відомості. 

Нагадаємо, раніше американський інститут вивчення війни заявив, що Кремль не дозволить Надєждіну балотуватися на виборах через його популярність серед виборців, яка виявилася більшою, ніж очікувалось. 8 лютого ЦВК РФ відмовила йому у реєстрації, заявивши, що під час перевірки його документів виявили помилки в підписах.

ЦВК
суд
вибори
закон
Росія

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