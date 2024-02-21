В России признали законным отказ Надеждину в регистрации на выборах президента

Борис Надеждин. Фото: росСМИ

Верховный суд России признал законность решения ЦИК РФ о недопуске оппонента действующего президента страны, Владимира Путина, Бориса Надеждина к участию в президентских выбора . Кандидат еще может подать апелляцию.

Об этом сообщают росСМИ.

Верховный суд РФ признал законность недопуска Надеждина

Все подписи 12 свидетелей, убеждавших судей в личном решении проголосовать за Надеждина, ЦИК признала недействительными, а суд даже прислушался к их словам.

Отмечается, что сам Надеждин на заседание не пришел, аргументировав это тем, что уехал с семьей на отдых за границу в Азию. Он подчеркнул, что поездка была "давно запланирована".

Пост Надеждина с реакцией на решение суда. Источник: Telegram

Команда политика требовала повторной проверки подписей избирателей, однако глава суда Вячеслав Лебедев не признал доводы подписантов убедительными. Отправлять подписи на новую экспертизу он отказался.

По решению Верховного суда РФ было дополнительно отклонено еще два иска в ЦИК. Один касался отрицания формы списка сборщиков подписей, другой — отрицания формы сведения.

Напомним, ранее американский институт изучения войны заявил, что Кремль не позволит Надеждину баллотироваться на выборах из-за его популярности среди избирателей, которая оказалась больше, чем ожидалось. 8 февраля ЦИК РФ отказала ему в регистрации, заявив, что во время проверки его документов обнаружили ошибки в подписях.