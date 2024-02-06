Антивоєнного кандидата в президенти РФ можуть не допустити до виборів, — ISW

Кандидат в президенти РФ Борис Надєждін. Фото: росЗМІ

Кремль може не дозволити єдиному антивоєнному кандидату в президенти Росії Борису Надєждіну балотуватися на виборах у березні 2024 року. ЦЕ може статися через його популярність серед виборців, яка виявилася більшою, ніж очікувалось.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 лютого.

Читайте також:

Антивоєнного кандидата можуть усунути

Робоча група Центральної виборчої комісії (ЦВК) Росії 5 лютого заявила, що 15 % підписів, які Надєждін зібрав для реєстрації кандидатом на президентських виборах, були сфальсифікованими. Через це ЦВК рекомендує не реєструвати його як кандидата. Також там заявили, що остаточне рішення оприлюднять 7 лютого. В ISW переконані, що єдиного антивоєнного кандидата до виборів в РФ таки не допустять.

У відповідь на повідомлення ЦВК Надєждін заявив, що його передвиборча кампанія планує зібрати 4500 дійсних підписів, необхідних йому для балотування. Він також повідомив, що звернеться до Верховного суду Росії, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації кандидатом у президенти. Раніше Надєждін стверджував, що 31 січня подав до ЦВК Росії 200 тисяч підписів.

Згідно з законодавством країни-агресора, кандидати в президенти Росії, яких спонсорують політичні партії, повинні подати 100 000 підписів із додатковими регіональними вимогами, щоб балотуватися на президентських виборах. При цьому не більше 5 % від загальної кількості поданих підписів можуть бути фальсифікованими.

Нагадаємо, раніше Надєждін висловив думку, як загарбники мають завершити війну в Україні. Він підкреслив, що це не повинно мати ознаки втечі ворога з території нашої держави.

Також ми писали, що Росія хоче залучити окупантів до виборів президента РФ на захоплених територіях України. Таким чином, ворог намагається наростити відвідуваність "виборчих дільниць".