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Антивоенного кандидата в президенты РФ могут не допустить до выборов, — ISW

6 февраля 2024 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Антивоенного кандидата в президенты РФ могут не допустить до выборов, — ISW
Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кремль может не разрешить единому антивоенному кандидату в президенты России Борису Надежину баллотироваться на выборах в марте 2024 года. Это может произойти из-за его популярности среди избирателей, которая оказалась больше, чем ожидалось.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 февраля.

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Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России 5 февраля заявила, что 15% подписей, которые Надежин собрал для регистрации кандидатом на президентских выборах, были сфальсифицированы. Поэтому ЦИК рекомендует не регистрировать его как кандидата. Также там заявили, что окончательное решение будет обнародовано 7 февраля. В ISW убеждены, что единственного антивоенного кандидата к выборам в РФ все же не допустят.

В ответ на сообщение ЦИК Надеждин заявил, что его предвыборная кампания планирует собрать 4500 действительных подписей, необходимых ему для баллотирования. Он также сообщил, что обратится в Верховный суд России, если ЦИК откажет ему в регистрации кандидатом в президенты. Ранее Надеждин утверждал, что 31 января подал в ЦИК России 200 тысяч подписей.

Согласно законодательству страны-агрессора, кандидаты в президенты России, спонсируемые политическими партиями, должны подать 100 000 подписей с дополнительными региональными требованиями, чтобы баллотироваться на президентских выборах. При этом не более 5 % от общего количества поданных подписей могут быть фальсифицированы.

Напомним, ранее Надеждин выразил мнение, как захватчики должны завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что это не должно иметь признаков побега врага с территории нашего государства.

Также мы писали, что Россия хочет привлечь оккупантов к выборам президента РФ на захваченных территориях Украины. Таким образом, враг пытается нарастить посещаемость "избирательных участков".

война
выборы
провокация
Кремль
ISW
Россия

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