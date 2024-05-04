В Росії палає пожежа в торговому центрі

Пожежа в Росії. Фото: скриншот з відео

У Хабаровську, Росія, сталася масштабна пожежа в торговому центрі. Відомо, що з будівлі евакуювали 270 осіб.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Сигнал про загоряння в гіпермаркеті надійшло о 12:20 за місцевим часом.

Очевидці кажуть, що вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, а потім він почав швидко поширюватися.

Наразі над торговим центром здіймається величезний стовп чорного диму. Пожежники працюють за підвищеним рангом. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, 1 травня у російському місті Рязань відбулось влучання дрона в нафтопереробний завод. Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.

Також 25 квітня у російському Омську горіли три ємності з нафтовими продуктами. Об'єм кожної з них становить 200 літрів.