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В Росії палає пожежа в торговому центрі

4 травня 2024 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Росії палає пожежа в торговому центрі
Пожежа в Росії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хабаровську, Росія, сталася масштабна пожежа в торговому центрі. Відомо, що з будівлі евакуювали 270 осіб.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Сигнал про загоряння в гіпермаркеті надійшло о 12:20 за місцевим часом.

Очевидці кажуть, що вогонь спочатку помітили на витяжці під стелею, а потім він почав швидко поширюватися.

Наразі над торговим центром здіймається величезний стовп чорного диму. Пожежники працюють за підвищеним рангом. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, 1 травня у російському місті Рязань відбулось влучання дрона в нафтопереробний завод. Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.

Також 25 квітня у російському Омську горіли три ємності з нафтовими продуктами. Об'єм кожної з них становить 200 літрів.

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ТЦ
вогонь

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