В російському Омську палають ємності з нафтопродуктами

Пожежа в Омську. Фото: скриншот

У російському Омську горять три ємності з нафтовими продуктами. Об'єм кожної з них складає 200 літрів.

Про це повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії у четвер, 25 квітня.

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В Омську горять ємності з нафтою

В Омську горять ємності з нафтою загальним об'ємом 600 літрів.

"Пожежа сталася в промисловій зоні Нафтовиків Омська. Вогонь охопив 500 квадратних метрів", — говориться у повідомленні.

Згодом МНС держави-агресора додало, що до гасіння пожежі залучили два пожежних поїзди. Пожежу локалізували на площі 1 тисяча квадратних метрів. Причини займання не уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що у російському Воронежі виникла масштабна пожежа на заводі "Элмаш", який займається виробництвом електрообладнання. Відомо, що площа загоряння складає три тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо, вночі 22 квітня у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви, сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1 200 квадратних метрів.