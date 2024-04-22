У російському Воронежі сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва електрообладнання
У російському Воронежі виникла масштабна пожежа на заводі "Элмаш", який займається виробництвом електрообладнання. Відомо, що площа загоряння складає три тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на заводі у Воронежі
За даними місцевих пабліків, "Воронезький електромеханічний завод" виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодочні гальма, промислові вентилятори. Крім того, підприємство спеціалізується на постачанні електродвигунів.
На оприлюднених кадрах можна побачити масштаби пожежі, над місцем загоряння піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків міста.
Нагадаємо, вночі 22 квітня у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви, сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1 200 квадратних метрів.
Додамо, у ніч проти суботи, 20 квітня, 50 безпілотників атакували вісім російських областей.
Також ми повідомляли про пожежу на підстанції у російському Брянську. Це призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів.
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