У російському Воронежі сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва електрообладнання

Дим внаслідок пожежі. Фото: скриншот з відео

У російському Воронежі виникла масштабна пожежа на заводі "Элмаш", який займається виробництвом електрообладнання. Відомо, що площа загоряння складає три тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на заводі у Воронежі

За даними місцевих пабліків, "Воронезький електромеханічний завод" виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодочні гальма, промислові вентилятори. Крім того, підприємство спеціалізується на постачанні електродвигунів.

На оприлюднених кадрах можна побачити масштаби пожежі, над місцем загоряння піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків міста.

Дим внаслідок пожежі. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, вночі 22 квітня у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви, сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1 200 квадратних метрів.

Додамо, у ніч проти суботи, 20 квітня, 50 безпілотників атакували вісім російських областей.

Також ми повідомляли про пожежу на підстанції у російському Брянську. Це призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів.