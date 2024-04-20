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В Росії заявили про атаку безпілотниками — що відомо

20 квітня 2024 10:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Росії заявили про атаку безпілотниками — що відомо
Пожежа після атаки безпілотниками у РФ. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У ніч проти суботи, 20 квітня,  50 безпілотників атакували вісім російських областей. Командування звітує про збиття БпЛА, проте у двох регіонах палають стратегічні об'єкти. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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В Міноборони Росії, заявили, що російські протиповітряні оборонні системи "нейтралізували та перехопили близько 50 українських безпілотників", які були направлені на територію Росії. 

Повідомляється, що деякі безпілотники все ж досягли своїх цілей. Російські ЗМІ повідомляють про ураження нафтобази у Смоленській області, де спостерігається потужна пожежа внаслідок атаки.

Також зафіксовано атаку на електропідстанцію у Вигоничах Брянської області, про що свідчать місцеві звіти про 5-6 вибухів і роботу протиповітряних оборонних систем.

Нагадаємо, що безпілотники ГУР атакували російське підприємство у Татарстані вранці, 17 квітня. Під прицілом був авіазавод у Казані, де окупанти виготовляли та ремонтували винищувачі Ту-22М та Ту-160М.

Також ми писали про те, що українські військові знищили російський гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

пожежа
безпілотники
Росія
атака

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