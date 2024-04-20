В Росії заявили про атаку безпілотниками — що відомо

Пожежа після атаки безпілотниками у РФ. Фото: росЗМІ

У ніч проти суботи, 20 квітня, 50 безпілотників атакували вісім російських областей. Командування звітує про збиття БпЛА, проте у двох регіонах палають стратегічні об'єкти.

Про це повідомляють росЗМІ.

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В Міноборони Росії, заявили, що російські протиповітряні оборонні системи "нейтралізували та перехопили близько 50 українських безпілотників", які були направлені на територію Росії.

Повідомляється, що деякі безпілотники все ж досягли своїх цілей. Російські ЗМІ повідомляють про ураження нафтобази у Смоленській області, де спостерігається потужна пожежа внаслідок атаки.

Також зафіксовано атаку на електропідстанцію у Вигоничах Брянської області, про що свідчать місцеві звіти про 5-6 вибухів і роботу протиповітряних оборонних систем.

Нагадаємо, що безпілотники ГУР атакували російське підприємство у Татарстані вранці, 17 квітня. Під прицілом був авіазавод у Казані, де окупанти виготовляли та ремонтували винищувачі Ту-22М та Ту-160М.

Також ми писали про те, що українські військові знищили російський гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.