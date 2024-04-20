В России заявили об атаке беспилотниками — что известно

Пожар после атаки беспилотниками в РФ. Фото: росСМИ

В ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей. Командование отчитывается о сбитии БпЛА, однако в двух регионах горят стратегические объекты.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В Минобороны России заявили, что российские противовоздушные оборонные системы нейтрализовали и перехватили около 50 украинских беспилотников, которые были направлены на территорию России. Сообщается, что некоторые беспилотники все ж достигли своих целей.

Российские СМИ сообщают о поражении нефтебазы в Смоленской области, где наблюдается мощный пожар в результате атаки.

Также зафиксирована атака на электроподстанцию в Выгоничах Брянской области, о чем свидетельствуют местные отчеты о 5-6 взрывах и работе противовоздушных оборонных систем.

Напомним, что беспилотники ГУР атаковали российское предприятие в Татарстане утром 17 апреля. Под прицелом находился авиазавод в Казани, где оккупанты производили и ремонтировали истребители Ту-22М и Ту-160М.

Также мы писали о том, что украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8. Его стоимость составляет от 10 до 15 миллионов долларов.