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В России заявили об атаке беспилотниками — что известно

20 апреля 2024 10:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В России заявили об атаке беспилотниками - что известно
Пожар после атаки беспилотниками в РФ. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей. Командование отчитывается о сбитии БпЛА, однако в двух регионах горят стратегические объекты.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В Минобороны России заявили, что российские противовоздушные оборонные системы нейтрализовали и перехватили  около 50 украинских беспилотников, которые были направлены на территорию России. Сообщается, что некоторые беспилотники все ж достигли своих целей.

Российские СМИ сообщают о поражении нефтебазы в Смоленской области, где наблюдается мощный пожар в результате атаки.

Также зафиксирована атака на электроподстанцию в Выгоничах Брянской области, о чем свидетельствуют местные отчеты о 5-6 взрывах и работе противовоздушных оборонных систем.

Напомним, что беспилотники ГУР атаковали российское предприятие в Татарстане утром 17 апреля. Под прицелом находился авиазавод в Казани, где оккупанты производили и ремонтировали истребители Ту-22М и Ту-160М.

Также мы писали о том, что украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8. Его стоимость составляет от 10 до 15 миллионов долларов.

пожар
беспилотники
Россия
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