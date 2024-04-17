ГУР атакувало авіазавод у російському Татарстані, де виробляли винищувачі Ту-22М і Ту-160М
Безпілотники Головного управління розвідки атакували російське підприємство у Татарстані вранці, 17 квітня. Під прицілом був авіазавод у Казані, де окупанти виготовляли та ремонтували винищувачі Ту-22М та Ту-160М.
Про це повідомляє РБК, посилаючись на своїй джерела в спецслужбах.
Атака на авіазавод у Татарстані
Зазначається, що атака на авіазавод імені Горбунова сталася близько 10:00.
За даними місцевих російських пабліків, спочатку спрацював сигнал про повітряну тривогу, після чого на підприємстві відразу пролунав гучний вибух. Паралельно з цим розпочалася евакуація персоналу.
У зв'язку з інцидентом російська влада запровадила режим "Ковер". Повідомили, що аеропорти у Казані, Нижньокамську та Нижньому Новгороді тимчасово не прийматимуть та не відправляють літаки.
Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.
Цього ж дня військові ГУР атакували безпілотниками 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у російському Ковилкіно, що у Мордовії. Під прицілом була радіолокаційна станція "Контейнер".
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