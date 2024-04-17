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ГУР атакувало авіазавод у російському Татарстані, де виробляли винищувачі Ту-22М і Ту-160М

17 квітня 2024 15:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР атакувало авіазавод у російському Татарстані, де виробляли винищувачі Ту-22М і Ту-160М
Винищувач Ту-160М2. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Безпілотники Головного управління розвідки атакували російське підприємство у Татарстані вранці, 17 квітня. Під прицілом був авіазавод у Казані, де окупанти виготовляли та ремонтували винищувачі Ту-22М та Ту-160М.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на своїй джерела в спецслужбах.  

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Атака на авіазавод у Татарстані 

Зазначається, що атака на авіазавод імені Горбунова сталася близько 10:00.

За даними місцевих російських пабліків, спочатку спрацював сигнал про повітряну тривогу, після чого на підприємстві відразу пролунав гучний вибух. Паралельно з цим розпочалася евакуація персоналу. 

У зв'язку з інцидентом російська влада запровадила режим "Ковер". Повідомили, що аеропорти у Казані, Нижньокамську та Нижньому Новгороді тимчасово не прийматимуть та не відправляють літаки.

Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

Цього ж дня військові ГУР атакували безпілотниками 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у російському Ковилкіно, що у Мордовії. Під прицілом була радіолокаційна станція "Контейнер". 

війна
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війна в Україні
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