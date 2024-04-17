ГУР атаковало авиазавод в российском Татарстане, где производили истребители Ту-22М и Ту-160М

Истребитель Ту-160М2. Фото: росСМИ

Беспилотники Главного управления разведки атаковали российское предприятие в Татарстане утром, 17 апреля. Под прицелом находился авиазавод в Казани, где оккупанты производили и ремонтировали истребители Ту-22М и Ту-160М.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в спецслужбах.

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Отмечается, что атака на авиазавод имени Горбунова произошла около 10:00.

По данным местных российских пабликов, сначала сработал сигнал о воздушной тревоге, после чего на предприятии сразу раздался громкий взрыв. Параллельно с этим началась эвакуация персонала.

В связи с инцидентом российские власти ввели режим "Ковер". Сообщили, что аэропорты в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде временно не будут принимать и не отправлять самолеты.

Напомним, 17 апреля украинские военные уничтожили российский самолет вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.

В этот же день военные ГУР атаковали беспилотниками 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в российском Ковилкино в Мордовии. Под прицелом была радиолокационная станция "Контейнер".