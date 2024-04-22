В российском Воронеже произошел масштабный пожар на заводе по производству электрооборудования

Дым в результате пожара. Фото: скриншот с видео

В российском Воронеже возник масштабный пожар на заводе "Элмаш", занимающемся производством электрооборудования. Известно, что площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Пожар на заводе в Воронеже

По данным местных пабликов, "Воронежский электромеханический завод" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы. Кроме того, предприятие специализируется на поставках электродвигателей.

На обнародованных кадрах можно увидеть масштабы пожара, над местом возгорания поднялся густой черный дым, который виден из разных уголков города.

Дым в результате пожара. Фото: скриншот с видео

Напомним, ночью 22 апреля в российском городе Орехово-Зуево около Москвы произошел пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади в 1 200 квадратных метров.

Добавим, в ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей.

Также мы сообщали о пожаре на подстанции в Брянске. Это привело к обесточиванию сразу нескольких военных и промышленных объектов.