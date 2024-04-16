На заводі в Москві, де виготовляють зенітні ракети, сталася пожежа
У Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", який входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". Підприємство спеціалізується на виробництві боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на заводі у Москві
Інцидент трапився на площі приблизно 50 квадратних метрів, але вогонь був швидко локалізований.
Завод "Авангард" спеціалізується на виробництві боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, що входять до складу системи повітряної оборони Росії. При цьому підприємство є єдиним у країні, що виробляє ці ракети.
Наразі пожежа на заводі не спричинила серйозних матеріальних збитків, також обішлось без постраждалих.
Нагадаємо, що до цього за 70 км від Москви в понеділок, 1 квітня, сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт".
Також ми писали, що у російському Іжевську загорівся склад з виробництва пакетів. Пожежа охопила тисячу квадратних метрів.
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