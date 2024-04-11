У російському Іжевську на складі спалахнула сильна пожежа

Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

У російському Іжевську у середу, 10 квітня, загорівся склад з виробництва пакетів. Пожежа охопила тисячу квадратних метрів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство надзвичайних справ Росії.

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Пожежа в Іжевську 10 квітня

У Іжевську, що розташований у Республіці Удмуртія на території Росії, ввечері 10 квітня спалахнув склад.

Розташування Іжевська на карті. Фото: скриншот

"Вогнеборці в Удмуртії ліквідують велику пожежу. В Іжевську горить будівля з виробництва пакетів на 1 тисячі квадратних метрів", — повідомляли російські ЗМІ.

Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

За даними росіян, вдалося самостійно евакуюватися 36 людям, однак всередині могла лишитися ще одна людина.

Пізніше росЗМІ поінформували про локалізацію пожежа. До гасіння було залучено понад 80 російських рятувальників та 27 одиниць техніки.

Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

Нагадаємо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Також ми писали, що пожежа спалахнула на ракетному кораблі "Серпухов" у Росії. Це призвело до знищення засобів зв'язку та автоматизації корабля.

Додамо, що за 70 км від Москви в понеділок, 1 квітня, сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт".