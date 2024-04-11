У російському Іжевську на складі спалахнула сильна пожежа
У російському Іжевську у середу, 10 квітня, загорівся склад з виробництва пакетів. Пожежа охопила тисячу квадратних метрів.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство надзвичайних справ Росії.
Пожежа в Іжевську 10 квітня
У Іжевську, що розташований у Республіці Удмуртія на території Росії, ввечері 10 квітня спалахнув склад.
"Вогнеборці в Удмуртії ліквідують велику пожежу. В Іжевську горить будівля з виробництва пакетів на 1 тисячі квадратних метрів", — повідомляли російські ЗМІ.
За даними росіян, вдалося самостійно евакуюватися 36 людям, однак всередині могла лишитися ще одна людина.
Пізніше росЗМІ поінформували про локалізацію пожежа. До гасіння було залучено понад 80 російських рятувальників та 27 одиниць техніки.
Нагадаємо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Також ми писали, що пожежа спалахнула на ракетному кораблі "Серпухов" у Росії. Це призвело до знищення засобів зв'язку та автоматизації корабля.
Додамо, що за 70 км від Москви в понеділок, 1 квітня, сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт".
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