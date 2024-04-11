Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У російському Іжевську на складі спалахнула сильна пожежа arrow

У російському Іжевську на складі спалахнула сильна пожежа

11 квітня 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У російському Іжевську на складі спалахнула сильна пожежа
Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Іжевську у середу, 10 квітня, загорівся склад з виробництва пакетів. Пожежа охопила тисячу квадратних метрів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство надзвичайних справ Росії.

Читайте також:

Пожежа в Іжевську 10 квітня

У Іжевську, що розташований у Республіці Удмуртія на території Росії, ввечері 10 квітня спалахнув склад.

Розташування Іжевська на карті
Розташування Іжевська на карті. Фото: скриншот

"Вогнеборці в Удмуртії ліквідують велику пожежу. В Іжевську горить будівля з виробництва пакетів на 1 тисячі квадратних метрів", — повідомляли російські ЗМІ.

Ліквідація пожежі в російському Іжевську
Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ
Ліквідація пожежі в російському Іжевську
Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

За даними росіян, вдалося самостійно евакуюватися 36 людям, однак всередині могла лишитися ще одна людина.

Пізніше росЗМІ поінформували про локалізацію пожежа. До гасіння було залучено понад 80 російських рятувальників та 27 одиниць техніки.

Ліквідація пожежі в російському Іжевську
Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ
Ліквідація пожежі в російському Іжевську
Ліквідація пожежі в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

Нагадаємо, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок цього є загиблі та поранені. 

Також ми писали, що пожежа спалахнула на ракетному кораблі "Серпухов" у Росії. Це призвело до знищення засобів зв'язку та автоматизації корабля.

Додамо, що за 70 км від Москви в понеділок, 1 квітня, сталася пожежа на підприємстві "Електроізоліт".

евакуація
пожежа
люди
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен