В российском Ижевске на складе вспыхнул сильный пожар

Ликвидация пожара в российском Ижевске. Фото: МЧС РФ

В российском Ижевске в среду, 10 апреля, загорелся склад по производству пакетов. Пожар охватил тысячу квадратных метров.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций России.

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Пожар в Ижевске 10 апреля

В Ижевске, расположенном в Республике Удмуртия на территории России, вечером 10 апреля вспыхнул склад.

Местонахождение Ижевска на карте. Фото: скриншот

"Пожарные в Удмуртии ликвидируют большой пожар. В Ижевске горит здание по производству пакетов на 1 тысячу квадратных метров", — сообщали российские СМИ.

Ликвидация пожара в российском Ижевске. Фото: МЧС РФ

Ликвидация пожара в российском Ижевске. Фото: МЧС РФ

По данным россиян, удалось самостоятельно эвакуироваться 36 людям, однако внутри мог остаться еще один человек.

Позже РосСМИ проинформировали о локализации пожара. К тушению было привлечено более 80 российских спасателей и 27 единиц техники.

Ликвидация пожара в российском Ижевске. Фото: МЧС РФ

Ликвидация пожара в российском Ижевске. Фото: МЧС РФ

Напомним, что в российском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что пожар вспыхнул на ракетном корабле "Серпухов" в России. Это привело к уничтожению средств связи и автоматизации корабля.

Добавим, что в 70 км от Москвы в понедельник, 1 апреля, произошел пожар на предприятии "Электроизолит".