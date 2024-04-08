У Росії спалахнула пожежа на судні "Катерина Велика" — є загиблі та поранені

Російське судно "Катерина Велика". Фото: росЗМІ

У російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок події загинула одна людина, ще троє — доставлені до лікарні.

Про це повідомляє російська Далекосхідна транспортна прокуратура та російські пабліки.

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Зазначається, що сьогодні вночі, близько 03:00, в центрі судноремонту "Дальзавод" у Примор'ї сталося загоряння багатофункціонального судна постачання "Катерина Велика". Пожежу вже ліквідували, проте внаслідок події загинула одна людина, ще троє були доставлені до лікарні.

"Наразі правоохоронні органи проводять перевірки, спрямовані на встановлення обставин події", — заявили в транспортній прокуратурі РФ.

Відомо, що судно, на якому трапилася пожежа, лише три роки тому зійшов з верфі вважався "гордістю" в Російській Федерації.

Скриншот допису російської прокуратури

Що відомо про судно "Катерина Велика"

Згідно з даними з відкритих джерел відомо, що судно "Катерина Велика" побудоване 2020 року. Воно належить до категорії льодового класу Icebreaker 7 і здатне працювати в арктичних умовах, долати кригу в зимово-весняний період товщиною до двох метрів і в літньо-осінній період до 2,5 метрів. Завдяки своїм високо маневровним рульовим коронкам, судно може повертатися на місці.

Воно вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії "Роснефть" та є унікальним судном у своєму роді.

Судно "Катерина Велика" під час будівництва. Фото: twitter/FilonenkoOles

Воно будувалося на суднобудівному комплексі "Зірка" і може виконувати різні завдання:

перевезення вантажів в умовах арктичної криги,

встановлення якорів на інші судна,

льодові операції за непростих погодних умов,

моніторинг льодового стану,

порятунок і супровід екіпажів,

ліквідація розливів нафти

боротьба із зовнішніми пожежами.

Нагадаємо, 24 березня українські військові уразили одразу чотири кораблі РФ. Йдеться про три великі десантні кораблі — "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний — "Іван Хурс".

Ще раніше у Феодосії завдяки діям ГУР, затонув російський патрульний корвет "Сергій Котов", а також було знищено і великий десантний корабель "Цезар Куніков", внаслідок чого на воді лишилася масляна пляма, а рештки корабля ударною хвилею розкидало по місту.