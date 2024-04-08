В России вспыхнул пожар на судне "Екатерина Великая" — есть погибшие и раненые

Российское судно "Екатерина Великая". Фото: росСМИ

В российском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате происшествия погиб один человек, еще трое — доставлены в больницу.

Об этом сообщает российская Дальневосточная транспортная прокуратура и российские паблики.

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Отмечается, что сегодня ночью, около 03:00, в центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна поставок "Екатерина Великая". Пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия погиб один человек, еще трое были доставлены в больницу.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки, направленные на установление обстоятельств происшествия", — заявили в транспортной прокуратуре РФ.

Известно, что судно, на котором произошел пожар, лишь три года назад сошедшее с верфи считалось "гордостью" в Российской Федерации.

Скриншот сообщения российской прокуратуры

Что известно о судне "Екатерина Великая"

Согласно данным из открытых источников, известно, что судно "Екатерина Великая" построено в 2020 году. Оно относится к категории ледового класса Icebreaker 7 и способно работать в арктических условиях, преодолевать лед в зимне-весенний период толщиной до двух метров и в летне-осенний период до 2,5 метров. Благодаря своим высокоманевровным рулевым коронкам, судно может поворачиваться на месте.

Оно считалось главным в серии четырех кораблей для нефтяной компании "Роснефть" и является уникальным судном в своем роде.

Судно "Екатерина Великая" во время строительства. Фото: twitter/FilonenkoOles

Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда" и может выполнять разные задачи:

перевозку грузов в условиях арктического льда,

установку якорей на другие суда,

ледовые операции при непростых погодных условиях,

мониторинг ледового состояния,

спасение и сопровождение экипажей,

ликвидация разливов нефти

борьба с внешними пожарами.

Напомним, 24 марта украинские военные поразили сразу четыре корабля РФ. Речь идет о трех больших десантных кораблях — "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный — "Иван Хурс".

Еще раньше в Феодосии благодаря действиям ГУР, затонул российский патрульный корвет "Сергей Котов", а также был уничтожен и большой десантный корабль "Цезарь Куников", в результате чего на воде осталось масляное пятно, а остатки корабля ударной волной разбросало по городу.