Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России вспыхнул пожар на судне "Екатерина Великая" — есть погибшие и раненые arrow

В России вспыхнул пожар на судне "Екатерина Великая" — есть погибшие и раненые

8 апреля 2024 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России вспыхнул пожар на судне "Екатерина Великая" — есть погибшие и раненые
Российское судно "Екатерина Великая". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате происшествия погиб один человек, еще трое — доставлены в больницу.

Об этом сообщает российская Дальневосточная транспортная прокуратура и российские паблики.

Читайте также:

Пожар на корабле "Екатерина Великая"

Отмечается, что сегодня ночью, около 03:00, в центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна поставок "Екатерина Великая". Пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия погиб один человек, еще трое были доставлены в больницу.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки, направленные на установление обстоятельств происшествия", — заявили в транспортной прокуратуре РФ.

Известно, что судно, на котором произошел пожар, лишь три года назад сошедшее с верфи считалось "гордостью" в Российской Федерации.

null
Скриншот сообщения российской прокуратуры

Что известно о судне "Екатерина Великая"

Согласно данным из открытых источников, известно, что судно "Екатерина Великая" построено в 2020 году. Оно относится к категории ледового класса Icebreaker 7 и способно работать в арктических условиях, преодолевать лед в зимне-весенний период толщиной до двух метров и в летне-осенний период до 2,5 метров. Благодаря своим высокоманевровным рулевым коронкам, судно может поворачиваться на месте.

Оно считалось главным в серии четырех кораблей для нефтяной компании "Роснефть" и является уникальным судном в своем роде.

null
Судно "Екатерина Великая" во время строительства. Фото: twitter/FilonenkoOles

Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда" и может выполнять разные задачи:

  • перевозку грузов в условиях арктического льда,
  • установку якорей на другие суда,
  • ледовые операции при непростых погодных условиях,
  • мониторинг ледового состояния,
  • спасение и сопровождение экипажей,
  • ликвидация разливов нефти
  • борьба с внешними пожарами.

Напомним, 24 марта украинские военные поразили сразу четыре корабля РФ. Речь идет о трех больших десантных кораблях — "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный — "Иван Хурс".

Еще раньше в Феодосии благодаря действиям ГУР, затонул российский патрульный корвет "Сергей Котов", а также был уничтожен и большой десантный корабль "Цезарь Куников", в результате чего на воде осталось масляное пятно, а остатки корабля ударной волной разбросало по городу.

пожар
корабль
порт
Россия
ранение
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку