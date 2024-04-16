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На заводе в Москве, где производят зенитные ракеты, произошел пожар

16 апреля 2024 20:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На заводе в Москве, где производят зенитные ракеты, произошел пожар
Завод "Авангард" в Москве. Иллюстрированное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", входящего в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Предприятие специализируется на производстве боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400".

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на заводе в Москве

Инцидент произошел на площади около 50 квадратных метров, но огонь был быстро локализован.

Завод "Авангард" специализируется на производстве боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, входящих в систему воздушной обороны России. При этом предприятие является единственным в стране, производящим эти ракеты.

Пожар на заводе не нанес серьезного материального ущерба, также обошлось без пострадавших.

Напомним, что до этого в 70 км от Москвы в понедельник, 1 апреля, произошел пожар на предприятии "Электроизолит" .

Также мы писали, что в русском Ижевске загорелся склад по производству пакетов. Пожар охватил тысячу квадратных метров.

пожар
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Москва
боеприпасы
ракета

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