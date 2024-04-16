На заводе в Москве, где производят зенитные ракеты, произошел пожар
В Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", входящего в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Предприятие специализируется на производстве боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400".
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на заводе в Москве
Инцидент произошел на площади около 50 квадратных метров, но огонь был быстро локализован.
Завод "Авангард" специализируется на производстве боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, входящих в систему воздушной обороны России. При этом предприятие является единственным в стране, производящим эти ракеты.
Пожар на заводе не нанес серьезного материального ущерба, также обошлось без пострадавших.
Напомним, что до этого в 70 км от Москвы в понедельник, 1 апреля, произошел пожар на предприятии "Электроизолит" .
Также мы писали, что в русском Ижевске загорелся склад по производству пакетов. Пожар охватил тысячу квадратных метров.
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