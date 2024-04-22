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Під Москвою масштабна пожежа — що палає

22 квітня 2024 05:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Що горіло в Орєхово-Зуєво під Москвою вночі 22 квітня
Пожежа у російському Підмосков'ї. Фото: скриншот з відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сьогодні вночі, 22 квітня, у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1200 квадратних метрів.

Про це повідомили у МНС Росії

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Російські ЗМІ показали кадри пожежі. Видно, що будівлю охопило величезне полум'я, а на вулиці стоять близько 10-ти осіб, які спостерігають за пожежою. 

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Скриншот з Telegram/rian_ru

Пізніще тамтешні рятувальні повідомили про одного постраждалого, його госпіталізували. Про причину пожежі на підприємстві, та що воно виробляє — не уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 20 квітня,  50 безпілотників атакували вісім російських областей. 

Також ми повідомляли про пожежу на підстанції у російському Брянську. Це призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів. 

війна
пожежа
Москва
Росія
вогонь

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