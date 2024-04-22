Що горіло в Орєхово-Зуєво під Москвою вночі 22 квітня

Пожежа у російському Підмосков'ї. Фото: скриншот з відео

Сьогодні вночі, 22 квітня, у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви сталася пожежа. Спалахнула виробнича будівля. Вогонь поширився на площі у 1200 квадратних метрів.

Про це повідомили у МНС Росії.

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Російські ЗМІ показали кадри пожежі. Видно, що будівлю охопило величезне полум'я, а на вулиці стоять близько 10-ти осіб, які спостерігають за пожежою.

Скриншот з Telegram/rian_ru

Пізніще тамтешні рятувальні повідомили про одного постраждалого, його госпіталізували. Про причину пожежі на підприємстві, та що воно виробляє — не уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 20 квітня, 50 безпілотників атакували вісім російських областей.

Також ми повідомляли про пожежу на підстанції у російському Брянську. Це призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів.