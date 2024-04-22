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Под Москвой масштабный пожар — что горит

22 апреля 2024 05:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Горело в Орехово-Зуево под Москвой ночью 22 апреля
Пожар в руссийском Подмосковье. Фото: скриншот с видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сегодня ночью, 22 апреля, в российском городе Орехово-Зуево, что недалеко от Москвы, случился пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Об этом сообщили в МЧС России.

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Российские СМИ показали кадры пожара. Видно, что здание охватило огромное пламя, а на улице стоят около 10 человек, наблюдающих за пожаром.

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Скриншот из Telegram/rian_ru

Позднее спасатели сообщили об одном пострадавшем, его госпитализировали. О причине пожара на предприятии, и что оно производит — не уточняется.

Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей.

Также мы сообщали о пожаре на подстанции в Брянске. Это привело к обесточиванию сразу нескольких военных и промышленных объектов.

война
пожар
Москва
Россия
огонь

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