Горело в Орехово-Зуево под Москвой ночью 22 апреля

Пожар в руссийском Подмосковье. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью, 22 апреля, в российском городе Орехово-Зуево, что недалеко от Москвы, случился пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Об этом сообщили в МЧС России.

Читайте также:

Очередной пожар в России

Российские СМИ показали кадры пожара. Видно, что здание охватило огромное пламя, а на улице стоят около 10 человек, наблюдающих за пожаром.

Скриншот из Telegram/rian_ru

Позднее спасатели сообщили об одном пострадавшем, его госпитализировали. О причине пожара на предприятии, и что оно производит — не уточняется.

Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей.

Также мы сообщали о пожаре на подстанции в Брянске. Это привело к обесточиванию сразу нескольких военных и промышленных объектов.