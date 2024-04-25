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В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами

25 апреля 2024 11:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами
Пожар в Омске Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Омске горят три емкости с нефтяными продуктами. Объем каждой из них составляет 200 литров.

Об этом сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций России в четверг, 25 апреля.

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В Омске горят емкости с нефтью

В Омске горят емкости с нефтью общим объемом 600 литров.

"Пожар произошел в промышленной зоне Нефтяников Омска. Огонь охватил 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Впоследствии МЧС государства-агрессора добавило, что к тушению пожара привлекли два пожарных поезда. Пожар был локализирован на площади 1 тысяча квадратных метров. Причины возгорания не уточняются.

Ранее мы сообщали, что в российском Воронеже возник масштабный пожар на заводе "Элмаш", занимающемся производством электрооборудования. Известно, что площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

Напомним, ночью 22 апреля в российском городе Орехово-Зуево, близ Москвы, произошел пожар. Вспыхнуло производственное здание. Огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров.

война
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нефть
мир
Россия

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