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В России пылает пожар в торговом центре

4 мая 2024 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России пылает пожар в торговом центре
Пожар в России. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хабаровске, Россия, произошел масштабный пожар в торговом центре. Известно, что из здания были эвакуированы 270 человек.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Сигнал о возгорании в гипермаркете поступил в 12:20 по местному времени.

Очевидцы говорят, что огонь сначала заметили на вытяжке под потолком, а затем он начал быстро распространяться.

Сейчас над торговым центром поднимается огромный столб черного дыма. Пожарные работают по повышенному рангу. Пока не известно, есть ли пострадавшие.

Напомним, 1 мая в российском городе Рязань произошло попадание дрона в нефтеперерабатывающий завод. В результате этого произошел масштабный пожар.

Также 25 апреля в Омске горели три емкости с нефтяными продуктами. Объем каждой из них составляет 200 литров.

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