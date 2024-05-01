У Рязанський НПЗ в Росії влучив дрон, розгорілась пожежа, — соцмережі

Пожежа на Рязанському НПЗ. Фото: скриншот

У російському місті Рязань відбулось влучання дрона в нафтопереробний завод у ніч проти середи, 1 травня. Наразі там палахкотить пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал monitor.

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Так, на тлі нічного неба можна побачити неозброєним оком як клуби диму здіймаються у повітря над ймовірно яскраво палаючим Рязанським нафтопереробним заводом.

Наразі офіційної інформації щодо цієї події немає, тож чекаємо підтвердження або спростування від влади.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 травня в російському Воронежі гриміли сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку БпЛА.

Також ми писали, що нещодавно в Росії скаржилися на атаку на Ільський нафтопереробний завод та завод "Славянск ЭКО" в Краснодарському краї. Крім того, дрони СБУ уразили ще й російський військовий аеродром "Кущевська", де окупанти розміщували винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.