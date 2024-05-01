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В Рязанский НПЗ в России ударил дрон, разгорелся пожар, — соцсети

1 мая 2024 05:48
обновлено: 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Рязанский НПЗ в России ударил дрон, разгорелся пожар, — соцсети
Пожар на Рязанском НПЗ. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском городе Рязань произошло попадание дрона в нефтеперерабатывающий завод в ночь на среду, 1 мая. Сейчас там полыхает пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал monitor.

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Так, на фоне ночного неба можно увидеть невооруженным глазом, как клубы дыма поднимаются в воздух над вероятно ярко горящим Рязанским нефтеперерабатывающим заводом.

Пока официальной информации относительно этого события нет, поэтому ждем подтверждения или опровержения от власти.

Напомним, что в ночь на 1 мая в российском Воронеже гремели сильные взрывы. Местный губернатор Александр Гусев заявлял об атаке БпЛА.

Также мы писали, что недавно в России жаловались на атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод и завод Славянск ЭКО в Краснодарском крае. Кроме того, дроны СБУ поразили еще и российский военный аэродром "Кущевская", где оккупанты размещали истребители Су-34 и Су-35, ежедневно атакующие украинские позиции на фронте.

пожар
НПЗ
беспилотники
дроны
Россия
атака

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