Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників
У російському Воронежі в ніч проти 1 травня гриміли сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляють російські пабліки в Telgram.
Вибухи в Воронежі 1 травня
Так, у Воронежі повідомляли про вибухи. Напередодні цього губернатор Гусєв попереджав про загрозу атаки БпЛА.
Пізніше влада Воронезької області заявила про збиття одного безпілотника. За попередньою інформацією, всі лишилися цілі.
Через 25 хвилин Гусєв повідомив про ще один збитий дрон на підльоті до Воронежа. Падіння уламків нібито призвели до вибитих вікон в будинку, який тільки-но будується.
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Нагадаємо, що 26 квітня вибухи було чути й у російській Бєлгородській області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.
Також ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі 23 квітня була пожежа, перед якою чули вибух. Попередньо, було влучання по казармах військових окупантів.
Додамо, що нещодавно в тимчасово окупованому українському Криму теж гриміли сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. На тлі цієї події перекрили Кримський міст.
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