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Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників

1 травня 2024 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Воронежі в ніч проти 1 травня гриміли сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють російські пабліки в Telgram.

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Вибухи в Воронежі 1 травня

Так, у Воронежі повідомляли про вибухи. Напередодні цього губернатор Гусєв попереджав про загрозу атаки БпЛА.

Вибухи в Воронежі 1 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Astra

Пізніше влада Воронезької області заявила про збиття одного безпілотника. За попередньою інформацією, всі лишилися цілі.

Вибухи в Воронежі 1 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Воронезької області Олександра Гусєва

Через 25 хвилин Гусєв повідомив про ще один збитий дрон на підльоті до Воронежа. Падіння уламків нібито призвели до вибитих вікон в будинку, який тільки-но будується.

Вибухи в Воронежі 1 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Воронезької області Олександра Гусєва

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Нагадаємо, що 26 квітня вибухи було чути й у російській Бєлгородській області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі 23 квітня була пожежа, перед якою чули вибух. Попередньо, було влучання по казармах військових окупантів

Додамо, що нещодавно в тимчасово окупованому українському Криму теж гриміли сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. На тлі цієї події перекрили Кримський міст.

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безпілотники
ППО
дрони
Росія
атака

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