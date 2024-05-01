Гучні вибухи — в російському Воронежі скаржаться на атаку безпілотників

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російському Воронежі в ніч проти 1 травня гриміли сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють російські пабліки в Telgram.

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Вибухи в Воронежі 1 травня

Так, у Воронежі повідомляли про вибухи. Напередодні цього губернатор Гусєв попереджав про загрозу атаки БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Astra

Пізніше влада Воронезької області заявила про збиття одного безпілотника. За попередньою інформацією, всі лишилися цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Воронезької області Олександра Гусєва

Через 25 хвилин Гусєв повідомив про ще один збитий дрон на підльоті до Воронежа. Падіння уламків нібито призвели до вибитих вікон в будинку, який тільки-но будується.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Воронезької області Олександра Гусєва

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Нагадаємо, що 26 квітня вибухи було чути й у російській Бєлгородській області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі 23 квітня була пожежа, перед якою чули вибух. Попередньо, було влучання по казармах військових окупантів.

Додамо, що нещодавно в тимчасово окупованому українському Криму теж гриміли сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. На тлі цієї події перекрили Кримський міст.