Громкие взрывы — в российском Воронеже жалуются на атаку беспилотников

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В российском Воронеже в ночь на 1 мая гремели сильные взрывы. Местный губернатор Александр Гусев заявлял об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщают российские паблики в Telgram.

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Взрывы в Воронеже 1 мая

Так, в Воронеже сообщали о взрывах. В преддверии этого губернатор Гусев предупреждал об угрозе атаки БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Astra

Позже власти Воронежской области заявили о сбитии одного беспилотника. По предварительной информации, все остались целы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Воронежской области Александра Гусева

Через 25 минут Гусев сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете в Воронеж. Падение осколков якобы привело к выбитым окнам в строящемся доме.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Воронежской области Александра Гусева

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Напомним, что 26 апреля взрывы были слышны и в российской Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местных о ракетной опасности.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе 23 апреля был пожар, перед которым слышали взрыв. Предварительно было попадание по казармам военных оккупантов.

Добавим, что недавно во временно оккупированном украинском Крыму тоже гремели сильные взрывы. Звуки были слышны в разных населенных пунктах полуострова, в частности Джанкое, Гвардейском и Симферополе. На фоне этого события перекрыли Крымский мост.