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У Росії скаржаться на атаку дронів на Ільський НПЗ в Краснодарському краї

27 квітня 2024 06:24
оновлено: 06:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії скаржаться на атаку дронів на Ільський НПЗ в Краснодарському краї
Атака на НПЗ в Краснодарському краї РФ 27 квітня. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Краснодарському краї відбулась атака на Ільський нафтопереробний завод та завод "Славянск ЭКО" в ніч проти 27 квітня. Щодо атаки на останній вже є офіційне підтвердження від адміністрації Слов'янського району.

Про це повідомляють місцеві росЗМІ в Telegram.

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Атака на НПЗ Краснодарського краю РФ 27 квітня

Під удар безпілотників потрапив Ільський нафтопереробний завод у Сіверському районі Краснодарського краю РФ. Після атаки на заводі загорілась пожежа, яку вже майже погасили.

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Також місцеві повідомили про вибух на НПЗ "Славянск ЭКО" в Слов'янську-на-Кубані. В адміністрації Слов'янського району підтвердили атаку на місцевий НПЗ. Там заявили, що в результаті пошкоджено ректифікаційну колону.

"На територію заводу у Слов'янську-на-Кубані відбулася атака БпЛА. Усього було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки побудованій системі захисту резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону. Займання спільними зусиллями відповідальних служб ліквідовано. Постраждалих немає", — зазначили в адміністрації.

Перед цим губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про збиті 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах, які "намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури". Традиційно без постраждалих та сильних пошкоджень.

Наслідки атаки на НПЗ в Краснодарському краї РФ 27 квітня
Атака на НПЗ в Краснодарському краї. Фото: росЗМІ
Наслідки атаки на НПЗ в Краснодарському краї РФ 27 квітня
Атака на НПЗ в Краснодарському краї. Фото: росЗМІ
Наслідки атаки на НПЗ в Краснодарському краї РФ 27 квітня
Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї. Фото: росЗМІ

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Нагадаємо, що в російському Омську в четвер, 25 квітня, горіли три місткості з нафтовими продуктами. Пожежа розгорілася до площі в 1 тисячу квадратних метрів.

Також ми писали, що в російському Воронежі в понеділок, 22 квітня, виникла масштабна пожежа на заводі "Элмаш", який займається виробництвом електрообладнання. Дим із місця займання було видно з усіх куточків міста.

Додамо, що 22 квітня також спалахнула виробнича будівля у російському місті Орєхово-Зуєво, що неподалік Москви. Є постраждалий.

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