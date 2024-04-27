В России жалуются на атаку дронов на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Атака на НПЗ в Краснодарском крае РФ 27 апреля Фото: росСМИ

В российском Краснодарском крае произошла атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 27 апреля, в результате чего загорелся пожар на предприятии. Атаку уже официально подтвердили в администрации Славянского района.

Об этом сообщают местные росСМИ в Telegram.

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Атака на Ильский НПЗ 27 апреля

Под удар беспилотников попал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края РФ. После атаки на заводе загорелся пожар, который уже почти потушен.

Также предположительно произошел взрыв на еще одном НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани.

В администрации Славянского района Краснодарского края подтвердили атаку на местный НПЗ. Там заявили, что в результате повреждена ректификационная колонна.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БпЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря построенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано", — отметили в администрации.

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Перед этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о сбитых 10 беспилотниках в Славянском, Северском и Кущевском районах, которые "пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры". Традиционно, без пострадавших и сильных повреждений.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае Фото: росСМИ

Атака на НПЗ в Краснодарском крае Фото: росСМИ

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае Фото: росСМИ

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Напомним, что в российском Омске в четверг, 25 апреля, горели три емкости с нефтяными продуктами. Пожар разгорелся до площади в 1 тысячу квадратных метров.

Также мы писали, что в российском Воронеже в понедельник, 22 апреля, возник масштабный пожар на заводе "Элмаш", занимающемся производством электрооборудования. Дым с места возгорания был виден со всех уголков города.

Добавим, что 22 апреля также вспыхнуло производственное здание в российском городе Орехово-Зуево, близ Москвы. Есть пострадавший.