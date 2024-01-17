В Росії окупанти влаштували "музей" з розграбованих речей українців

Виставлені розграбовані російськими солдатами речі українців у "музеї". Фото: скриншот

В російському місті Нафтоюганськ Ханти-Мансійського автономного округу окупанти відкрили музей, в якому виставили розграбовані речі українців. Як зазначається, там виставлено "побутові речі українців" з міст так званої "СВО".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Експонати" так званого музею, судячи з відео — автомобільний номерний знак з українськими номерами, нагороди, українські шоломи та чомусь — радянська література та преса. На відео добре видно книжки радянського періоду, чомусь дитячі книжки російською мовою, а також — старі газети з портретом Йосипа Сталіна та гербом колишнього СРСР.

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