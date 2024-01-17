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В Росії окупанти влаштували "музей" з розграбованих речей українців

17 січня 2024 00:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Росії окупанти влаштували "музей" з розграбованих речей українців
Виставлені розграбовані російськими солдатами речі українців у "музеї". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В російському місті Нафтоюганськ Ханти-Мансійського автономного округу окупанти відкрили музей, в якому виставили розграбовані речі українців. Як зазначається, там виставлено "побутові речі українців" з міст так званої "СВО".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Експонати" так званого музею, судячи з відео — автомобільний номерний знак з українськими номерами, нагороди, українські шоломи та чомусь — радянська література та преса. На відео добре видно книжки радянського періоду, чомусь дитячі книжки російською мовою, а також — старі газети з портретом Йосипа Сталіна та гербом колишнього СРСР.

Події у Росії — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні в Іркутській області Росії працівники одного з родовищ компанії "Газпром" загубили радіаційну капсулу, яка містила смертельно небезпечний цезій.

Водночас у Брянській області У Брянській області Росії багатоцільовий гелікоптер Мі-8 здійснив аварійну посадку. Відомо, що машина зачепила високовольтну лінію електропередач. 

А також на єдиному у Росії Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області сталася широкомасштабна пожежа, в якій постраждали 11 осіб. 

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військові злочини
Росія

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