В России оккупанты устроили "музей" из разграбленных вещей украинцев

Выставленные разграбленные российскими солдатами вещи украинцев в "музее". Фото: скриншот

В российском городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа оккупанты открыли музей, в котором выставили разграбленные вещи украинцев. Как отмечается, там выставлены "бытовые вещи украинцев" из городов так называемой "СВО".

Об этом сообщают росСМИ.

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"Экспонаты" так называемого музея, судя по видео — автомобильный номерной знак с украинскими номерами, награды, украинские шлемы и почему-то советская литература и пресса. На видео хорошо видны книги советского периода, почему-то детские книги на русском языке, а также старые газеты с портретом Иосифа Сталина и гербом бывшего СССР.

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В то же время в Брянской области России многоцелевой вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Известно, что машина задела высоковольтную линию электропередач.

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