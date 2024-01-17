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В России оккупанты устроили "музей" из разграбленных вещей украинцев

17 января 2024 00:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России оккупанты устроили "музей" из разграбленных вещей украинцев
Выставленные разграбленные российскими солдатами вещи украинцев в "музее". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа оккупанты открыли музей, в котором выставили разграбленные вещи украинцев. Как отмечается, там выставлены "бытовые вещи украинцев" из городов так называемой "СВО".

Об этом сообщают росСМИ.

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"Экспонаты" так называемого музея, судя по видео — автомобильный номерной знак с украинскими номерами, награды, украинские шлемы и почему-то советская литература и пресса. На видео хорошо видны книги советского периода, почему-то детские книги на русском языке, а также старые газеты с портретом Иосифа Сталина и гербом бывшего СССР.

События в России - последние новости

Напомним, что сегодня в Иркутской области России работники одного из месторождений компании "Газпром" потеряли радиационную капсулу, содержавшую смертельно опасный цезий.

В то же время в Брянской области России многоцелевой вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Известно, что машина задела высоковольтную линию электропередач.

А также на единственном в России Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области произошел широкомасштабный пожар, в котором пострадали 11 человек.

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