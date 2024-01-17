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У Брянській області Мі-8 здійснив аварійну посадку

17 січня 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Брянській області Мі-8 здійснив аварійну посадку
Аварійна посадка Мі-8. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Брянській області Росії черговий вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку. Відомо, що він зачепив високовольтну лінію електропередач. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Брянській області гелікоптер Мі-8 під час польоту зачепив високовольтну лінію електропередач та був змушений іти на аварійну посадку. 

Відомо, що на борту гелікоптера перебувало троє членів екіпажу: командир, другий пілот і бортмеханік.

За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Зазначається, що через це у чотирьох районах області пропало світло.

Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

Також ми писали, що Повітряні сили у ніч з 14 на 15 січня знищили воістину унікальні військові цілі окупаційного контингенту російської армії. Однією з таких цілей став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора — у матеріалі Новини.LIVE.

аварія
гелікоптер
окупанти
Росія

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