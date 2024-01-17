У Брянській області Мі-8 здійснив аварійну посадку

Аварійна посадка Мі-8. Фото: скриншот з відео

У Брянській області Росії черговий вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку. Відомо, що він зачепив високовольтну лінію електропередач.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Брянській області гелікоптер Мі-8 під час польоту зачепив високовольтну лінію електропередач та був змушений іти на аварійну посадку.

Відомо, що на борту гелікоптера перебувало троє членів екіпажу: командир, другий пілот і бортмеханік.

За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Зазначається, що через це у чотирьох районах області пропало світло.

Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

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