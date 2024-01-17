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В Брянской области Ми-8 совершил аварийную посадку

17 января 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Брянской области Ми-8 совершил аварийную посадку
Аварийная посадка Ми-8. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Брянской области России очередной вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Известно, что он задел высоковольтную линию электропередач.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В Брянской области вертолет Ми-8 во время полета задел высоковольтную линию электропередач и был вынужден идти на аварийную посадку.

Известно, что на борту вертолета находились трое членов экипажа: командир, второй пилот и бортмеханик.

По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Отмечается, что из-за этого в четырех районах области пропал свет.

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусовать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Также мы писали, что воздушные силы в ночь с 14 на 15 января уничтожили поистине уникальные военные цели оккупационного контингента российской армии. Одной из таких целей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора — в материале Новини.LIVE.

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вертолет
оккупанты
Россия

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