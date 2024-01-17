В Брянской области Ми-8 совершил аварийную посадку

Аварийная посадка Ми-8. Фото: скриншот с видео

В Брянской области России очередной вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Известно, что он задел высоковольтную линию электропередач.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В Брянской области вертолет Ми-8 во время полета задел высоковольтную линию электропередач и был вынужден идти на аварийную посадку.

Известно, что на борту вертолета находились трое членов экипажа: командир, второй пилот и бортмеханик.

По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Отмечается, что из-за этого в четырех районах области пропал свет.

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусовать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

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