У Киргизстані розбився військовий гелікоптер, загинув командир екіпажу

Військовий гелікоптер Мі-8. Фото ілюстративне: росЗМІ

У середу вранці, 17 січня, у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8. Внаслідок цього, можливо, загинув командир екіпажу, а також є постраждалі.

Про це інформує 24.kg.

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Повідомляється, що інцидент стався близько 11 години за місцевим часом неподалік села Достук. За даними джерел киргизького видання, внаслідок аварії є один загиблий.

Водночас у міністерстві оборони Киргизстану повідомили лише про постраждалих. Точну кількість жертв там не назвали.

У відомстві зазначили, що гелікоптер сил повітряної оборони під час навчально-тренувальних польотів зробив вимушену жорстку посадку. Наразі детальніші причини й обставини аварії з'ясовуються.

Вертоліт впав посеред поля. Фото: росЗМІ

Військовий біля знищеного гелікоптера. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

Нагадуємо, що Австралія розбере та утилізує 45 списаних гелікоптерів Taipan, які просила Україна. Причина утилізації — проблеми з безпекою та експлуатацією.