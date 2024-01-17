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У Киргизстані розбився військовий гелікоптер, загинув командир екіпажу

17 січня 2024 10:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Киргизстані розбився військовий гелікоптер, загинув командир екіпажу
Військовий гелікоптер Мі-8. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У середу вранці, 17 січня, у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8. Внаслідок цього, можливо, загинув командир екіпажу, а також є постраждалі.

Про це інформує 24.kg.

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В Бішкеку розбився гелікоптер

Повідомляється, що інцидент стався близько 11 години за місцевим часом неподалік села Достук. За даними джерел киргизького видання, внаслідок аварії є один загиблий. 

Водночас у міністерстві оборони Киргизстану повідомили лише про постраждалих. Точну кількість жертв там не назвали.

У відомстві зазначили, що гелікоптер сил повітряної оборони під час навчально-тренувальних польотів зробив вимушену жорстку посадку. Наразі детальніші причини й обставини аварії з'ясовуються.

вертоліт
Вертоліт впав посеред поля. Фото: росЗМІ
вертоліт
Військовий біля знищеного гелікоптера. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

Нагадуємо, що Австралія розбере та утилізує 45 списаних гелікоптерів Taipan, які просила Україна. Причина утилізації — проблеми з безпекою та експлуатацією.

аварія
гелікоптер
військові
світ
жертви

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