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В Кыргызстане разбился военный вертолет, погиб командир экипажа

17 января 2024 10:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кыргызстане разбился военный вертолет, погиб командир экипажа
Военный вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В среду утром, 17 января, в столице Кыргызстана городе Бишкек во время учебного полета разбился военный вертолет Ми-8. В результате, возможно, погиб командир экипажа, а также пострадавшие.

Об этом информирует 24.kg.

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Сообщается, что инцидент произошел около 11 часов по местному времени вблизи села Достук. По данным источников киргизского издания, в результате аварии есть один погибший.

В то же время в министерстве обороны Кыргызстана сообщили только о пострадавших. Точное количество жертв там не было названо.

В ведомстве отметили, что вертолет сил воздушной обороны во время учебно-тренировочных полетов совершил вынужденную жесткую посадку. Сейчас более подробные причины и обстоятельства аварии выясняются.

вертолет
Вертолет упал посреди поля. Фото: росСМИ
вертолет
Военный возле уничтоженного вертолета. Фото: росСМИ

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Напомним, что Австралия разберет и утилизирует 45 списанных вертолетов Taipan, которые просила Украина. Причина утилизации — проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

авария
вертолет
военные
мир
жертвы

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