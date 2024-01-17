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Працівники Газпрому загубили на одному з родовищ капсулу з радіоактивною речовиною — деталі

17 січня 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Працівники Газпрому загубили на одному з родовищ капсулу з радіоактивною речовиною — деталі
Працівники "Газпрому". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Іркутській області Росії працівники одного з родовищ компанії "Газпром" загубили радіаційну капсулу. У ній знаходилася небезпечна для людини речовина Цезій-137. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що протягом 12-13 січня група дослідників рухалася з Усть-Кута до Чаяндинського родовища, яке розробляє компанія "Газпром" для пошуків нафти.

Так, для розвідки місцевості вони взяли із собою радіаційне джерело "ІГІ-Ц-4-2" у формі капсули, яка розміром із людський мізинець. Вона була упакована в спеціальний захисний короб та знаходилася в пересувній каротажній станції. Згодом росіяни виявили, що після поїздки капсула з радіактивною речовиною зникла. 

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Капсула з цезієм. Фото: росЗМІ
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Короб, в якій знаходилася капсула з цезієм. Фото: росЗМІ

Лише 16 січня керівник служби радіаційної безпеки звернувся до поліції — на місце скерували пошукову групу, проте капсулу досі не знайшли.

Російські ЗМІ нагадали про смертельні випадки через схожу капсулою: на початку 80 років її виявили замурованою у стіні будинку в Краматорську. Тоді протягом кількох років від лейкозу в одній із квартир  один за одним помирали люди. З'ясувалося, що там у сотні разів був перевищений радіаційний фон.

Нагадаємо, що 8 січня у Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.

Також ми писали, що у російському місті Орел зафіксували ураження місцевої нафтобази

Газпром
небезпечні речовини
працівники
Росія

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