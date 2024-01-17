Работники Газпрома потеряли на одном из месторождений капсулу с радиоактивным веществом

Работники "Газпрома". Фото: росСМИ

В Иркутской области России работники одного из месторождений компании "Газпром" потеряли радиационную капсулу. В ней находилось опасное для человека вещество Цезий-137.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в течение 12-13 января группа исследователей двигалась из Усть-Кута в Чаяндинское месторождение, которое разрабатывает компания "Газпром" для поисков нефти.

Так, для разведки местности они взяли с собой радиационный источник "ИГИ-Ц-4-2" в форме капсулы размером с человеческий мизинец. Она была упакована в специальный защитный короб и находилась в передвижной каротажной станции. Впоследствии россияне обнаружили, что после поездки капсула с радиоактивным веществом исчезла.

Капсула с цезием. Фото: росСМИ

Короб, в котором находилась капсула с цезием. Фото: росСМИ

Только 16 января руководитель службы радиационной безопасности обратился в полицию — на место направили поисковую группу, однако капсулу до сих пор не нашли.

Российские СМИ напомнили о смертельных случаях из-за похожей капсулы: в начале 80 лет ее обнаружили замурованной в стене дома в Краматорске. Тогда на протяжение несколько лет от лейкоза в одной из квартир один за другим умирали люди. Выяснилось, что там в сотни раз превышен радиационный фон.

Напомним, что 8 января в Свердловской области РФ произошел взрыв у железнодорожных путей. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.

Также мы писали, что в российском городе Орел зафиксировали поражение местной нефтебазы.