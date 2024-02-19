В Росії націоналізували фабрику Roshen, якою володіє Порошенко та його син

Петро Порошенко. Фото: УНІАН

Липецький суд у Росії ухвалив рішення про націоналізацію кондитерської фабрики Roshen. Вона належить експрезиденту України, лідеру політфракції "Європейська Солідарність" Петру Порошенку та його синові Олексію.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

В Росії конфіскували фабрику Порошенків

Крім ПрАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", суд ухвалив націоналізацію липецького ТОВ "Рошен".

В російський держбюджет також віддали частки статутного капіталу товариства "Рошен", гендиректора підприємства Олега Казакова, тим самим позбавивши його та Порошенків проводити будь-яку діяльність на території країни-агресорки.

Відзначимо, що у 2014 році, коли Петро Порошенко став президентом України, він обіцяв продати фабрику, але так і не виконав обіцянку. Навесні 2017 року СК РФ заарештував рахунки фабрики у справі про шахрайство, а працівників звільнили, залишивши тільки техперсонал та охоронців. Сам експрезидент заявляв, що продати фабрику не міг через арешт та навмисні спроби української опозиції" надати підстави звинувачувати" його в тому, що він має бізнес у Росії.

Нагадаємо, не так давно російські пранкери "Лексус і Вован" спілкувалися з бійцями Міжнародного легіону від імені Порошенка, аби "завербувати їх у приватну армію" для початку "революції в Україні".

А в ДБР розповіли подробиці у справі експрезидента про держзраду, викликану злочинною схемою постачання у 2014-2015 рр. вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.