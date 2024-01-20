Російські провокатори від імені Порошенка набирали іноземців у "приватну армію"

Зображення Петра Порошенка у фейковому відео російських провокаторів. Фото: скриншот з відео

Провокатори з Росії "Вован і Лексус" спілкувалися з бійцями Міжнародного легіону від імені експрезидента України Петра Порошенка, щоб "завербувати їх у приватну армію", аби ті розпочали "революцію в Україні". Як відомо, справжні імена російських провокаторів — Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров.

Про це пише The Kyiv Independent.

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Зазначається, що журналістам вдалося поспілкуватися з кількома членами Міжнародного легіону.

Один з колишніх воїнів сказав, що в кінці розмови з фейковим Порошенком все пішло не по плану, адже був поганий зв'язок, відео постійно вимикалось, а губи "п'ятого президента" не збігалися зі словами, а його жести, здавалось, взагалі повторювалися.

Також бійці запідозрили питання співрозмовника про слабкі місці на фронті, рекрутування в Легіон, військову платню та моральний дух армії.

У матеріалі йдеться про те, що троє ексбійців Міжнародного легіону думали, що Порошенко вирішив створити батальйон особистої охорони та хоче дати їм посади офіцерів. За їхніми словами, зарплата мала становити до 12 тисяч євро, це в декілька разів перевищує їхню платню в Легіоні.

Пізніше стиль розмови змінився, адже ламаною англійської "Порошенко" назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та запитав:

"Чи готові ви залишитися зі мною, коли ми будемо боротися проти адміністрації Зеленського?"

Один із них нічого не відповів, а інші погодилися. Після цього одна людина з екрану сказала:

"Ми вб'ємо цього виродка в майбутньому".

Журналісти додають, що таких дзвінків було кілька. На них "колишній президент" був у тому ж самому одязі та місці.

Дії ексбійців після розмови з фейковим Порошенком

Тому двоє військових, які на це погодилися, "вирішили подивитися контракт та якби там було щось не те, вони б відмовилися".

Вони приїхали до офісу Порошенка в Київ, де їх, зрозуміло що, не чекали та не пропустили, натомість повідомили, що це фейк.

Відомо, що вони спілкувалися за адресою електронної пошти [email protected]. Квітневий твіт американської фірми Proofpoint показав, що адреса, з якої вони спілкувалися, була пов'язана з "російською групою TA499 і її зловмисними атаками соціальної інженерії". Тобто електронні листи, швидше за все, надсилали від російських провокаторів, а саме "Вована та Лексуса".

Що відомо про дует "Вован і Лексус"

Зазначається, що "Вован і Лексус", тобто Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров є російським дуетом, який зробив кар'єру шляхом обману відомих громадських та політичних діячів незручними відео- і телефонними дзвінками.

Як відомо, їх підтримує Кремль, проте вони це заперечують.

Тепер ті бійці, які погодились, чекають зі страхом появи відео з розмовою на федеральних каналах РФ. Також про це вже знають ГУР та ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія готує "інформаційні операції", щоб налаштувати світову думку проти України напередодні виборів у країнах Заходу 2024 року. Таку думку висловив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін.