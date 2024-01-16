Порошенко вимагає у львівських митників компенсацію через заборону на виїзд до Угорщини

П'ятий Президент України Петро Порошенко. Фото: скриншот

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до суду із позовом проти 7-го Карпатського прикордонного загону Української державної прикордонної служби. Він вимагає компенсацію у розмірі 500 тисяч гривень за моральні збитки, пов'язані з тим, що минулого року йому було відмовлено у виїзді з країни для зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє zaxid.net

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У повідомленні йдеться, що слухання у цій справі заплановано на 17 січня у Львівському окружному адміністративному суді та заплановано на 16:00.

Інформацію про подання позову спочатку повідомив телеграм-канал "ПолітБавовна". На додаток до цього позов також зачіпає віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, який скасував міжнародне відрядження Порошенка.

Порошенко намагався виїхати за кордон

Варто зазначити, що 1 грудня 2023 року Порошенко намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Краківець-Корчева", стверджуючи, що у нього заплановано відрядження, підписане головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Прикордонна служба відмовила йому у виїзді, не пояснивши причини. Пізніше представник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що відрядження було скасовано Верховною Радою. Порошенко розцінив це як перешкоду дипломатичній діяльності та загрозу оборонній спроможності України.

Видання "Українська правда" повідомило, що скасування закордонного відрядження ініціював віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко після отримання службового листа, зміст якого не розголошувався. Наступного дня після інциденту Служба безпеки України заявила, що поїздку було скасовано через заплановану зустріч з Віктором Орбаном. У відомстві вважають, що Росія могла використати цю зустріч у своїх інтересах проти України.

Нагадаємо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив виїхати за кордон експрезиденту.

Також ми писали, що на пункті пропуску Петро Порошенко пригрозив прикордоннику, який не випускав його для закордонної поїздки.